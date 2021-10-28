輝達(Nvidia)以540億美元收購安謀(Arm)的交易案，周三遭遇歐盟監管單位的阻力。由於擔心價格上漲、選項變少，以及壓抑創新，歐盟決定對該案展開全面性的調查。

歐盟執委會表示，將在明年3月15日決定是要批准還是終止該交易案。

歐盟反壟斷主管維斯塔格(Margrethe Vestager)在聲明中表示，儘管輝達和安謀並不直接地相競爭，但安謀的IP(智財)是輝達產品的重要投入要素，例如在資料中心、車用和物聯網領域。歐盟的分析顯示，輝達收購安謀將導致其他公司對安謀IP取得的受限或降級，對許多使用半導體的市場會產生扭曲效應。

輝達則指出，正與監管單位和歐盟密切合作，期待解決他們最關切的問題，並繼續證明這項交易將有助於推進安謀，以及促進包括在歐盟的競爭和創新力。

英國反競爭單位目前也在審查該案，並警告可能損害競爭，削弱競爭對手。

歐盟先前曾指出，輝達在歐盟初步審查期間所做出的讓步還是不夠。

輝達此前表示，將保持安謀的獨立和中立的技術供應商地位，以消除蘋果、三星、高通等競爭對手的擔憂。