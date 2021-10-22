第十八屆國家品牌玉山獎21日舉行頒獎典禮，國泰產險以業界首創電商式投保平台「BeSafe享出門」，創新概念獲得評審肯定，獲得「最佳產品類」全國首獎殊榮，連續2年獲得「最佳產品類」獎項。國泰證券獲本屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」全國首獎，此為國泰證券第6度獲得國家品牌玉山獎肯定。

國泰產險BeSafe電商式投保平台除了提升用戶購買體驗外，更因應全新生活型態，結合場景生態圈夥伴打造創新保險商品，並透過與各式場景業者合作，使消費者在有需求的時刻，可以更便利地取得適合自己的保險商品。

舉例來說，BeSafe電商式投保平台上所販售之「高速公路碰撞險」是台灣首創以高速公路里程計費的保險，打破傳統產險以年計費的費率結構，商品以里程計費，投保時在取得客戶同意的前提下，直接連結高速公路eTag紀錄，開多少扣多少。

國泰產險將保險網站以電商思維重新設計，搭配大量的圖片、淺顯易懂的文字，以「情境」包裝產品，使消費者能直覺的看懂保障範圍，卡片式的呈現方式，消費者可以擁有「宛如在Netflix上選片」的體驗，消費者只要將所需保險放進購物車，就能一次結帳，顛覆過往投保模式。

國泰證券在小額投資領域享有重要品牌聲量，舉凡台股定期定額及海外股債小額投資已成為國內券商於海內外投資領域，力行普惠金融理念的重量級領導品牌，獲頒本屆國家品牌玉山獎「傑出企業類」全國首獎，此為國泰證券第6度榮獲國家品牌玉山獎肯定。