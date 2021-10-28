第30屆「台灣精品獎選拔」得獎名單28日出爐!210家臺灣企業、355件產品獲獎；此外，選拔委員會從中選出30件產品角逐最高榮譽金銀質獎，預計11月24日頒獎公布。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的台灣精品選拔召募百餘位國內專家學者參與評選，依據研發、設計、品質、行銷及臺灣產製等五大構面進行評選。本屆台灣精品得獎獲獎率前三名分別是資通訊類29.8%、機械及零組件類21.3％及家用設備及五金建材類14.9％。

選拔委員會指出，獲獎產品的共通性包括(1)貼近使用者需求與操作，提出最佳解決方案；(2)以人工智能及大數據分析，推出新商業模式及服務，便利消費者使用：(3)重視安全、便利及環保綠能設計，結合智慧化管理，聯網技術與感測器等的系統化產品，強化產品功能。

選拔委員會表示，在疫情影響下，人工智慧及雲端科技的應用愈趨多元，使產品發展得以反應新生活型態。完善的顧客回饋處理機制，在最短的時間透過跨部門解決顧客的問題與需求，並以系統化流程完善顧客服務，不少獲獎企業顯示已做到善盡社會責任、回饋社會，並追求永續經營的程度。

貿協指出，355件獲獎產品能使用「台灣精品」（Taiwan Excellence）標誌彰顯榮耀、自我宣傳外，得獎企業有機會參加經濟部委託外貿協會在全球辦理的各項推廣活動。