美國、英國、以色列、日本等國家都開始推行施打新冠肺炎疫苗加強針（booster dose）的計畫，讓非洲地區等國家接種疫苗落後的進度雪上加霜。世界衛生組織（WHO）官員警告，疫苗分配不均的情況將讓疫情一拖再拖，恐延至2022年才有結束的可能性。

全球人民接種新冠肺炎疫苗的起點，從2020年12月8日英國施打「全球第一針」開始起算，讓人們彷彿看見對於疫情結束的一絲曙光。但疫苗分配不均的問題越趨嚴重，相當不利於全球疫情的控制。

《BBC》報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日指出，2022年1月至5月期間，全球約有8萬至18萬醫療工作者因為感染新冠肺炎而死亡。他認為，醫療工作者應該有優先接種疫苗的權利；並再度點出了全球疫苗分配不均的問題。

當前全球約有1億3500萬醫療工作者。譚德塞指出，根據119國統計資料，平均全球僅有五分之二的醫療工作者已經完整接種疫苗（fully vaccinated）。但是看平均值，掩蓋了不同地區與經濟體之間的巨大差異。因為在非洲地區醫療工作者完整接種疫苗的比例低於1/10，對比高收入國家則是來到8/10。

WHO秘書長資深顧問Bruce Aylward博士先前就曾指出，若是未能即時向貧窮國家提供足夠疫苗，將意味著疫情很容易就拖到2022年（drag on deep into 2022）。

報導指出，非洲國家中接種疫苗的人口比例低於5%，對比其他大陸的國家，這數字來到40%。全球絕大多數的疫苗都配分配給中高收入的國家，非洲國家被分配到疫苗量僅有2.6%。

《BBC》全球事務記者Naomi Grimley指出，聯合國所支持的疫苗全球取得機制（COVAX）平台，起初的理念就是讓全球所有國家都可以從中獲取疫苗，其中也包含富裕國家。

但是大多數G7國家後來都與疫苗藥廠達成了一對一的供貨協議，這項機制就被推遲了。

Aylward博士呼籲富裕國家應該要放棄他們在COVAX平台裡的排隊位置，讓疫苗廠可以優先考慮出貨給低收入國家。也再度提醒，G7國家應要回想自己在今年峰會中許下要捐贈疫苗的承諾。

針對COVAX分配疫苗的機制，Aylward博士坦承「我可以告訴你，我們沒有走在正軌上。」而他指出，各國都需要加快速度，不然疫情大流行將會持續更久，至少還得多拖一年。

根據慈善團體人民疫苗聯盟（People’s Vaccine Alliance）統計，疫苗藥廠以及富裕國家所承諾要發送的疫苗劑量，僅有七分之一送抵了較為貧窮的國家。

不僅如此，此聯盟中的樂施會（Oxfam）以及聯合國愛滋病規劃署（UNAids）還譴責英國、加拿大透過COVAX機制取得了疫苗。官方數據顯示，英國從COVAX平台取得539370劑輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗；加拿大則是獲得了不到1百萬劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

對此，樂施會全球顧問Rohit Malpani坦承，英國和加拿大技術上可以從COVAX平台獲得疫苗，因為他們也都對此平台機制支付了費用；但是他們早就透過與疫苗廠之間的協議取得數百萬劑疫苗，所以在道德上站不住腳。

而英國政府則是指出，他們是啟動COVAX的國家之一，而且還捐贈了5.48億英鎊（約210億新台幣），糗已向有需要的國家提供了超過1千萬劑疫苗。英國承諾將會提供總計1億劑疫苗。

加拿大政府則是很快地強調，他們已經不再透過COVAX機制取得疫苗。加拿大國際發展部部長Karina Gould指出「當我們明確知道透過雙邊協議取得的疫苗足夠供應全加拿大人口，就會將透過COVAX取得的疫苗轉回給COVAX，讓這些疫苗能夠再轉而提供給發展中國家。」

原本COVAX平台的目標是在今年內可以交付20億劑疫苗，但迄今為止僅運送了3.71億劑。