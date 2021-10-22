味全龍隊徐若熙本季最終戰最終先發4.1局投4次三振、失4分，無關勝敗作收，對於自己本季的表現，徐若熙打了80分的成績，「關機」後他也做好心理準備吃下教練為他開的課表，他笑著說：「就跑吧！做好心理準備了。」

賽前徐若熙距離改寫2004年「三毛」林英傑新人年土投單季最速百K紀錄只差6次，但最終戰僅投出4K，本本季三振數停在98，沒能完成單季百K，徐若熙不感到遺憾，「不會啦！明年再挑戰一次就好。」

對於徐若熙最終戰的表現，總教練葉君璋認為滿意，「今天表現算是正常，因為投到這裡了，過去這段時間他都在調整，狀況時好時壞，今天首局有狀況但第2、3局有辦法馬上修正，這樣的狀況對我們來講算是很滿意。」

最終徐若熙本季以20場出賽19場先發，共投81局、98K、自責分率3.11，3勝7敗作收，對於自己本季表現，他自評80分，「因為原本說的100局也沒完成，後面跟季初有落差，所以80分。」他認為到了球季後半段，身體疲勞的影響下，自己投起球來沒辦法隨心所欲，「很多事情、動作沒辦法控制，丟不好時也沒辦法思考。」

被問到本季最滿意及要加強的地方？徐若熙笑說沒有滿意的，另外各方面都需要加強，「像是局數、穩定度，這些都比一開始破紀錄更重要，希望自己是能投長久的先發，更穩定那種。」

生涯首個完整球季後段受到疲勞影響，接下來「關機」後，教練團也已經為徐若熙開好課表，將針對體能及強化下半身，徐若熙聽聞後笑著說：「就跑吧！已經做好心理準備了。」