《誰在你身邊》導演何潤東讚男主角莊凱勛演技破表。（羅永銘攝）

《誰在你身邊》導演何潤東讚男主角莊凱勛演技破表。（羅永銘攝）

何潤東演而優則導。（羅永銘攝）

莊凱勛演技出神入化。（羅永銘攝）

演而優則導的金鐘導演何潤東，第二部執導作品、與徐若瑄共同製作的HBO影集《誰在你身邊》現正熱播中，他昨（27日）與男主角莊凱勛一起接受專訪，半開玩笑表示，自從跟影帝莊凱勛合作後，發現自己已經無法再當演員了，「你把我的演員之路、大門關起來了，我就乖乖躲在幕後、盡情吃胖吧！」

何潤東大讚莊凱勛在拍戲現場是大家最愛的人，很貼心、又熱心幫忙，劇組都叫他「莊大哥」，「在他之前，我一直覺得自己滿會演的，我何潤東拍過50幾部電視劇、30多部電影，什麼沒見過，應該已經是實力派，但看他演幾場戲，我發現我還是適合做幕後，對他，我甘拜下風！」他覺得自己當演員時已經很活、會有很多點子和想法，且可以執行到90分，「凱勛不但有點子，執行能力更好，可以執行到160分，破表了！我們的差距就明顯出來了」。

何潤東舉例劇中莊凱勛飾演的「簡志勝」有一場送走「三缺一」流浪狗的戲，莊自己對接狗的人加了一句台詞「牠沒什麼玩具，幫牠多買些玩具」，就讓觀眾眼眶濕潤，認為這要有很大的功力；另一場賭場的戲，莊天外飛來一句「我今天要像呂布一樣神勇」，讓演過呂布的何潤東當場笑出來，「他沒先跟我講會有這句台詞，是自己加的，反將我一軍，但我覺得很好笑！」此外，很多時候為了讓觀眾感動，導演會運用推鏡頭、再加上音樂等各種方式來渲染情感，「但凱勛的表演，光是講話、節奏就已經太夠了，完全不需要額外的輔助」。種種稱讚，聽得硬漢莊凱勛也害羞地說：「謝謝導演，我耳朵好熱！」

劇中莊凱勛、徐若瑄及陳恩峰、張鈞甯兩對夫妻的相處情節是否有現實中自己的投射嗎？何潤東說，以前跟老婆Peggy相處時，「她很直，但我已經習慣有些事我不會說 、會放心裡面，但一直放心裡不講是不好的，容易導致很多誤會。我透過劇中皓遠對老婆詠琪有話直說的角色個性來反思，發現自己需要做很多改變，覺得不足的地方，就放在志勝跟詠潔身上、再延伸出不溝通會導致什麼問題。我希望透過作品反映出自己人生之前做得不夠好的地方，讓觀眾知道不要像我以前一樣，不溝通，老婆就不知道我在想什麼、只能用猜的，很容易有誤會」。

莊凱勛附和說，他跟老婆也是，之前常會生氣就是因為兩人都覺得「為什麼要講？你應該懂我」，結果各自猜來猜去，然後就會吵架。何潤東認為，夫妻之間常常溝通或許會有小摩擦，但摩擦很快會平息，反而不溝通最後會大爆炸，可能很難修復。莊凱勛也收到很多觀眾留言，說對他劇中與徐若瑄的夫妻互動很有共鳴、心有戚戚焉，「如果早點說出來，就不會有這樣的悲劇！」

莊凱勛劇中在老婆過世後，極力修補與女兒的關係，現實中有一對兒女的他坦言，當了爸爸後，演起爸爸角色更踏實，「以前人家覺得我演得好，但其實一遇到父親角色，我都很心虛，因為只能拷貝、用看、用學的，回想父親跟我的相處，但資訊、數據真的太少」，他舉例以前演父親常常為了表演慈愛而出現摸頭等動作，當了爸爸的他終於明白，「其實那是久久見一次面的叔叔、阿姨在做的事，真正的爸媽都很直接，甚至連關愛表現方式都可能是粗暴的，我是當了爸爸之後才會演爸爸，現在回頭去看自己以前演的爸爸，真的都是叔叔的行為，覺得很演、好假！」

張鈞甯飾演的詠琪為求子積極人工受孕、辛苦打排卵針，戲外與老婆結婚多年膝下仍無子的何潤東說，他們沒有嘗試人工受孕，選擇順其自然，也沒有一定要生小孩，「因為我真的很喜歡做幕後，沒生小孩可以一直把時間放在這，真的生了，就可能要切一半時間照顧小孩，有生沒生各有各的好處」。