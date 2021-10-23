台灣基進立委陳柏惟罷免案結果出爐，同意票跨越73744票門檻。對此，民眾黨祕書長謝立功表示，民進黨執政不利，藐視民意，引起民怨沸騰，陳柏惟罷免案正好成為民怨宣洩的出口，某種角度而言，陳柏惟成為民進黨執政不力的代罪羔羊。至於接下來台中市第二選區立委補選，民眾黨是否推派人選，謝立功說，目前沒有規畫，推派人選的機率較低。

謝立功指出，此次罷免案可以看到國民黨與民進黨在做仇恨動員，國民黨有輸不起的壓力，而民進黨執政不利，從開放萊豬進口、疫苗採購等政策，藐視民意，引發非常高民怨，因而成為民怨宣洩的出口。

陳柏惟罷免案通過後將隨即舉行補選，傳出民眾黨台中地方早在選前就積極布局，甚至有人表態有意願代表民眾黨投入補選。

不過，謝立功今受訪表示，罷免結果出爐後，黨內確實有人提到推薦人選，但黨目前沒有推派人選投入補選的規畫，主要是距離補選時間短，臨時派人不見得有好的效果。