縣營馬祖酒廠實業股份有限公司產製的「馬祖高粱酒」，經過多年努力，獲得中國大陸國家知識產權局核發商標註冊證。連江縣長劉增應今天表示，這對馬祖酒廠權益和兩岸消費者權益都是重大保障，國民黨連江縣立委陳雪生也說，馬祖高粱未來可銷售到大陸，將開拓市場版圖。

連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、國民黨立委陳雪生等人，上午舉行記者會，宣布「馬祖高粱酒」商標正式獲得中國大陸核准註冊。記者會上前來祝賀的人士絡繹不絕，不僅國民黨立委費鴻泰、萬美玲、陳玉珍等人到場，民眾黨立委張其祿、民進黨立委林俊憲也現身祝福。

連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、國民黨立委陳雪生等人，上午舉行記者會，宣布「馬祖高粱酒」商標正式獲得中國大陸核准註冊。（趙婉淳攝）

劉增應說，馬祖酒廠是從2013年開始，以「馬祖高粱酒」向中國大陸申請商標註冊，但中國大陸商標法於1998年修法，將「縣市以上行政區劃名稱」排除在產品商標的許可範圍之外，同時也有人惡意搶註商標，因此過程三度遭到駁回，經過積極爭取斡旋，才准予商標註冊。

劉增應表示，這對馬祖酒廠權益是一大確保、也保障兩岸消費大眾的權益。在取得商標註冊後，將重新布署大陸市場，規劃徵求經銷商或策略聯盟，如今縣府已斥資16億餘元建造的馬祖南竿廠第二生產線，未來年產量增加100萬公升，將專供銷售大陸市場之需。

陳雪生指出，先前看到金門高粱銷售到大陸都心生羨慕，現在馬祖高粱好不容易得到大陸註冊商標，未來將進軍大陸市場，目前因知名度不及金門高粱，售價也比較低。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障