位於梅花湖附近擁台版小奈良之稱的「斑比山丘Bambi Land」又推出新玩法吸客，園方將遊客能遊玩活動場域再擴大，讓旅人進入斑比森林之前，多了能漫步在與小鹿比鄰的草丘蜿蜒小徑造景區，園內還新設置「桃花鹿區」及「愛情小屋」，讓親近小鹿之旅變得更好玩又好拍。

斑比山丘新打造「愛情小屋」，透過餵食小鹿可換算生命靈數，在屋內領取愛情詩籤。（何書青攝）

近期全新亮相的桃花鹿區，給了還不敢零距離親近小鹿的遊客一個安心的新選擇，能隔著有可愛裝飾的圍籬餵食小鹿，可以留有安全距離地和小鹿們拍照留念；最有趣的是，遊客持全票票根兌換愛心造型紅蘿蔔後，放到桃花鹿區的指定檯面後，搖搖上方鈴鐺召喚小鹿們前來，小鹿們身上都掛有名牌，看好哪隻小鹿咬走紅蘿蔔，就能到愛情小屋內，用小鹿名和遊客生日算出的生命靈數拿取專屬籤詩，測測自己的愛情運勢。

以純白色及粉色打造的「愛情小屋」，除了能在屋內取愛情詩籤，建築物搭配愛心形狀窗框的夢幻設計也相當吸睛，是遊客拍下美照的打卡熱點；拍照時，可愛的梅花鹿們還有可能隨時會經過或佇足在此，成為萌萌的拍照好搭檔。

把愛心造型紅蘿蔔放在桃花鹿區的指定檯面後，看哪隻小鹿咬走，再算出生命靈數後就能去領愛情詩籤。（何書青攝）

開幕2年多的斑比山丘漸漸走向更多元的遊憩園地，園內目前共飼養35隻梅花鹿，今年新領養的2頭驢子已成人氣明星，更邀請來人氣品牌「美美子咖啡廳」進駐，民眾玩累了，可在大片落地窗前品嘗各式特色飲品和甜點。另外，還有為斑比山丘打造的美美子霜淇淋專賣店，開賣超過10款限定口味，每日提供1款原味的北海道十勝牛奶風味及另款隨機口味，每支70元起。

遊客可以餵食梅花鹿們，與牠們零距離互動。（何書青攝）

此外，斑比山丘的紀念品店多是值得入手的原創商品，其中斑比選物區更推出搭配情鹿籤詩活動的4款精緻的「小鹿御守」，配色、圖樣風格及守護項目都不一樣，有的是承諾愛情堅貞，有的是保佑桃花朵朵開，還有的是求取財運旺來，也是適合送禮的討喜伴手禮。

斑比山丘表示，為了讓旅人來此不只有看小鹿這一件事，定期都會在園區內做出新意。此外，園內原本可接待7、800名遊客，但考量防疫，斑比山丘擬出比政策更嚴謹的規範，每日砍半收客，僅限量3、400百人，採預約制入園。

斑比山丘今年新領養的2頭可愛驢子也讓許多遊客瘋拍。（何書青攝）

人氣品牌「美美子咖啡廳」進駐斑比山丘，讓遊客多了休憩餐飲的空間。（何書青攝）

斑比山丘內的美美子咖啡廳提供多款飲品甜點。（何書青攝）

斑比山丘內的美美子霜淇淋專賣店，開賣超過10款限定口味。（何書青攝）