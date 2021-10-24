科索沃國營電視台今天報導，2名俄羅斯外交人員遭科索沃當局指控危害國安後離境，俄羅斯稱科國此舉是「惡劣挑釁」。

科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）昨天表示，外交部已依據她的命令將這兩人列為「不受歡迎人物」，因為他們從事「可能危及國家安全的有害活動」。

法新社報導，奧斯曼尼推文寫道，科索沃當局「決心要對抗俄羅斯聯邦和其在當地代理人的惡性影響」。

俄羅斯外交部今天稱科索沃此舉是針對「俄羅斯在巴爾幹地區建設性角色」的「惡劣反俄挑釁」，並透過聲明呼籲聯合國駐科索沃代表團確保俄國駐科索沃人員有著「可靠的安全和必要的環境」。

奧斯曼尼和俄羅斯外交部都沒有透露這兩名俄國外交人員的身分。

官方並沒有公布這兩人遭控行為的細節，不過根據奧斯曼尼說法，這兩人從事的行為不符他們的地位。

科索沃廣播電視公司（Radio Television of Kosovo）今天公布的照片顯示，這兩名外交人員離開俄羅斯駐普里斯蒂納（Pristina）聯絡處建築物，接著兩人的座車跨越國境進入塞爾維亞。

科索沃廣播電視公司同時指出，這兩名外交人員姓名分別為文哲斯基（Denis Vengerskii）和克里沃席夫（Alexey Krivosheev），還說兩人「不符外交地位」的活動是被科索沃情報局（AKI）所發現。

人口以阿爾巴尼亞人居多的科索沃，自2008年宣布脫離塞爾維亞獨立以來就遭遇俄羅斯的強烈反對。

俄羅斯並成為塞爾維亞最主要盟友，齊聲遊說反對國際社會承認科索沃。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101024