前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，判刑3年8月定讞，須入監服刑。最高法院將定讞判決卷宗，送達台北地檢署後，檢方啟動防逃機制，並調閱資料準備發監，發現趙在台中、台南都有住居所，已囑託台中、台南地檢署於26日代為執行趙發監。

另北檢囑託南檢26日執行判刑4年的趙建銘父親趙玉柱發監，北檢則通知判刑3年8月的前台開董事長蘇德建、判刑4年4月的游世一26日到北檢執行。

趙建銘因涉台開內線交易案，經過16年的偵審，檢方起訴求刑8年，經16年爭訟、台灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙判刑3年8月定讞，趙建銘須入獄。

同案被告趙建銘的父親趙玉柱當時是總統親家，利用內線消息買入股票獲利高達3000多萬元，最高法院考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年；前台開董事長蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月，全案定讞。