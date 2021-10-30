檳榔攤涉嫌經營地下賭場，桃園市大園警分局30日凌晨攻堅破門，查獲3名負責人、5名賭客。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市觀音區一處檳榔攤去年6月因涉嫌經營地下賭場遭警方查獲，在沉寂一陣子後，日前賭場再次開張，大園警分局接獲線報後持續監控蒐證，30日凌晨攻堅破門，當場查獲陳女等3名負責人、5名賭客共8人，並查扣賭資、抽頭金及賭具、監視器、行動電話等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

大園警分局表示，該地下賭場位於觀音區中山路一段上一處民宅，白天以檳榔攤作掩護，晚上關門後轉而從事骰子賭博行為，去年遭警方查緝加上疫情關係，沉寂一段時間，不過近期疫情趨緩，該檳榔攤重起爐灶，8月中旬再度開始經營地下賭場，吸引熟客上門。

大園警分局指出，該賭場在住宅外裝了多支監視器觀察室外狀況，賭客都是由熟人互相介紹，外人難以察覺，警方接獲線報後持續監控蒐證，發現該處人車出入複雜、確有可疑之處，遂向桃園地方法院申請核發搜索票，30日凌晨前往攻堅查緝。

警方於現場查獲3名負責人及5名賭客，並查扣賭資新台幣19萬8720元、抽頭金17萬5000元、賭具、監視器、行動電話等物品，詢後將3名負責人依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另5名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。