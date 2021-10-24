台北市長柯文哲狂轟基隆輕軌是「騙局」，與基隆市長林右昌槓上。柯文哲今再嗆林右昌，不能台北端解決，基隆端沒有解決，「那八堵到基隆那段是等反攻大陸以後再處理嗎？」直言不去處理基隆端就是沒有辦法處理。

對於林右昌批柯文哲扭曲事實，柯文哲今天表示，當年這是前瞻計畫第一炮是蔡總統講81、82億，當年是輕軌現在怎麼變成捷運，表示當年基隆輕軌計畫根本不成熟，怎麼當時說要蓋輕軌。

柯文哲接著批評，現在每個人都在斷章取義，林右昌說台北市關係費用增加，那是台北端本來終點設在南港展覽館不切實際，因為高鐵出發點還有整個公車轉運站全部在南港站，東區門戶計畫是以南港站當核心，不是南港展覽館。

柯抱怨，當時問他們說這到底是誰決定的，不管是張景森賀陳旦沒有人要認帳，既然台北端要解決，一條基隆輕軌要馬就整體規畫，「不能說台北端解決，到今天基隆端沒有解決。」

柯文哲質疑，八堵到基隆蓋還不蓋明著講？現在大家不曉得怎麼處理，所以兩階段處理，先處理南港到八堵這段，「那八堵到基隆那段是等反攻大陸以後再處理嗎？」他叫基隆輕軌，結果不去處理基隆那端，為什麼？因為他沒辦法處理。

柯文哲又轟，八堵到南港中間路線還要改變嗎？開什麼玩笑，今天說路線要改變可行性評估、環評要重做，大家明講，林右昌任期都剩一年兩個月而已，現在環評重做開什麼玩笑？表示這也是開工等到反攻大陸以後。

「我講話太直，騙局升級還是騙局」，柯文哲說，這條看要怎麼蓋，現在就是不可能，這不是基隆輕軌的問題，還牽涉北宜直鐵、北移高鐵、台鐵優化，還有到底有捷運線延伸的問題，還有國五公路系統優化，整個基隆河谷的改善交通改善計畫。

柯文哲說，常常台灣政治就是「這關騙得過去就先騙過去再說，下次再換個題目在騙」作為前瞻計畫第一炮的基隆輕軌今天要變成基隆捷運，400億是哪一段到哪一段？「我也是蓋捷運的啦，四百億真的做得起來，大家別騙了啦！」