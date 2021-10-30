綠議員逼表態譴責共機擾台 侯友宜罕見霸氣開嗆

新北市議會27日總質詢，民進黨團議員輪番要求市長侯友宜對共機擾台表態，其中議員何博文質疑侯不願對共機擾台反被候以「曾拿槍守護人民安全」回嗆，氣氛火爆。時常在臉書針砭時事的藥師林士峰昨(29日)對此在臉書分析，唯有自信心不足的人，才會想透過宣示些什麼昭告天下。

林士峰在臉書指出，何博文質疑侯友宜不願對共機擾台發出譴責，遭侯反批，「我參與過幾十場的槍戰，以生命守護台灣國民生命安全，你願意和我一樣嗎？」此事也令他想起，前一陣子，台北市民進黨簡舒培議員硬要在質詢議會的時候，要求台北市長柯文哲背蔡總統在國慶演說的四個堅持。

林士峰直言，到底是對內政多沒有信心的政黨，才只能在意識型態上的問題打轉，更何況這類型的質詢內容對市政是一點幫助都沒有，嗆了又如何？背了四個堅持之後又如何呢？

因此林士峰指出，唯有自信心不足的人，才會想透過宣示些什麼昭告天下，對抗大陸最好的辦法不是打嘴砲，而是先強兵而富國，建立台灣在國際上的地位，方為上策，別老是想打嘴砲，甚至犧牲國民健康來換取虛幻的國際地位。