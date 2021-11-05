八里纜車自去年舉辦招商會後，因投資環境困難，加上疫情爆發招商受挫。國民黨新北市議員鄭戴麗香5日總質詢指出，現況業者根本不敢投資，地方民眾已等不及，市府應協助排除投資障礙。新北市長侯友宜允諾預先做好調查評估，不可能放業者自己去做，不管未來是BOO還是BOT，一定會引進民間力量解決問題。

鄭戴麗香指出，八里纜車辦招商會後就無消無息，現況就是辦不成，市府不能說要採BOO就想讓業者自己去做，是否應該預先調查私人土地多少，還有公墓遷移等議題要幫忙，這些基本的都沒做，業者不可能來；八里纜車能平衡八里左右岸發展，也能分流遊客。

侯友宜說，目前會先做設計規劃，會有哪些瓶頸都要讓業者知道，幫他們解決，不可能放任他們自己做，這樣大家才會來投資，例外路線在哪，平台在哪，怎麼銜接，會說清楚。

新北市觀旅局長蔣志薇指出，市府在202012月10日辦理「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」，十多家廠商有興趣，參與說明會，但受到疫情影響，廠商對於光觀投資案意願偏低，不過市府還是會秉持公私協力精神，協助廠商申請投資。

蔣志薇說，分析過去BOT案件多是失敗或虧損，才會參考日月潭纜車改採BOO模式，觀旅局接下來將進一步調查整合觀音山環境地形坡度，及土地權屬等現況相關規劃資料，並結合提供八里輕軌場站可行性評估報告，讓有意願投資潛在廠商便於近一步作投資評估。

蔣志薇強調，觀光旅遊局必定依促參法盡全力協助整合，提供賦稅優惠申請，增加廠商意願。