盧廣仲擔任頒獎嘉賓。（新視紀整合行銷提供）

邰智源擔任頒獎嘉賓。（新視紀整合行銷提供）

第12屆金音創作獎頒獎典禮首次移師南台灣，將於6日在高雄流行音樂中心登場，主辦單位祭出4大亮點，包括亞洲頂尖音樂人聚集、超嗆精彩演出、最狂頒獎人以及驚喜彩蛋；其中，最狂頒獎人邀請羅大佑、盧廣仲、邰智源、鄭宜農、滅火器、黃韻玲、吳卓源、HUSH、9m88等人擔任頒獎嘉賓。三金得主盧廣仲與邰智源搭檔，加上音樂教父羅大佑難得現身，名單一出引發網友討論，連「八十八顆芭樂籽」主唱阿強感到興奮表示，直呼好幸福。

超嗆精彩演出的部份共安排5段節目，除了最佳現場演出獎得獎者會為典禮帶來超炸的演出，其他演出者包含康士坦的變化球、CHING G SQUAD、持修、孫盛希、血肉果汁機、FUTURE AFTER A SECOND。相識多年的血肉果汁機與FUTURE AFTER A SECOND將首次同台共演，以全新編曲及視覺燈光呈現兩團的知名歌曲。去年金音創作獎最佳新人得主9m88則以大編制形式演出，並與紅遍全球的馬來西亞抒情天后YUNA線上共演。

此外，亞洲頂尖音樂人聚集，將有日本電気グルーヴ、人氣歌姬LiSA、馬來西亞抒情天后YUNA、藤井俊充、岑寧兒等。電気グルーヴ及人氣歌姬LiSA擔任線上頒獎嘉賓的消息一釋出後，除日本各大音樂平台報導宣傳外，也立刻引起台灣廣大歌迷討論，就連評審主席阿爆（阿仍仍）也感受到這分熱情上網留言：「不來嗎？各位。」而典禮當天壓軸彩蛋，絕對會讓樂迷驚喜不已。