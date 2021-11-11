已退休的雲門舞集創辦人林懷民，罕見地出席公開場合，擔任引言人。（李欣恬攝）

今年為台灣文化協會成立百週年，文化部特別為長期支持、協助推動台灣文化藝術的人士致上敬意，特別頒贈文協獎章及證書。已退休的雲門舞集創辦人林懷民，罕見地出席公開場合，擔任引言人，他感性且熱淚盈眶表示，在現場看到眾多得獎者，令他非常感動，並表示文化推動者常常沒有即時的掌聲，而且往往藏在幕後，把掌聲讓給別人，他肯定文化部頒發獎項。

林懷民表示，「過去政府主辦的文化獎項大多頒給創作者，我很高興文化部的文協獎章，榮耀文化推動者的貢獻，一個獎項的份量取決於得獎人的重量，今天的獲獎者各個精彩、實至名歸、令人敬佩。」

林懷民認為，文化的推動是百年樹人的工程，「文化推動者不生產麵包、不能影響股市，他們透過長期的努力，影響大眾的思想跟行為，塑造族群的美學、氣質、生活方式，乃至於共同的意志，文化推動者常常沒有即時的掌聲，而且往往藏在幕後，把掌聲讓給別人。」

回憶幾年前雲門到池上演出，林懷民表示，他在池上發現街上的路牌跟其他地方都不一樣，「我不得不指給舞者看，年輕的舞者一臉的問號，我就感動得熱淚盈眶，那是用毛筆字寫出的路名，每一個路牌字體都不一樣，由社區成員討論決定，居民揮毫寫出中山路、中正路這樣的路名，這是我年輕時代不能想像的事。」

林懷民表示，「做自己」正是文化協會在百年前的呼喚，「經過一代一代人的奮鬥，做自己的渴望，終於落實在生活裡，池上的朋友才能自信、自在的書寫自己的路名。」

文協獎章這次共表揚90位對文化藝術有貢獻的人士，領域包括音樂、美術、電影、設計、工藝、出版、社造、文資保存等。

林懷民表示，這次得獎者好幾位獲獎者年紀比他大，「這些長輩懷抱篤信的價值觀數十年如一日，辛勤的耕耘台灣的文化土壤，他們是我的榜樣。」林懷民表示，這次還有好幾位獲獎者是企業家和他們的家人，「他們慷慨解囊，提供資源和舞台給藝術家和團隊，少了他們的參與，台灣的文化，特別是視覺藝術和表演藝術一定大為失色。今天的得獎人是台灣軟實力的培育者與守護者。」

作為雲們的創辦人，林懷民表示，「是因為現場眾多得獎人，長期的支持和鼓勵，才讓雲門有了生存和成長的空間，才能走到第48年，請容我在這裡跟各位誠摯地道謝。」