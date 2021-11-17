第45屆金鼎獎頒獎典禮今（17）日下午在台北文創大樓舉行，文化部長李永得出席現場表示，金鼎獎是文化獎項裡面資格最深，也培養最多人才，還有很多原創作品，未來期許發展更多文學創作的IP。

李永得表示，去年文化推動包括圖書銷售免徵營業稅、公共出借權試辦計畫，以及藝FUN券，「大家可能比較關心藝FUN券，去年我們總共發行13億藝FUN券，圖書佔百分之60幾，可見得圖書市場人口還是很多；今年我們發行18億，在行政院長蘇貞昌特別支持下增加到18億，統計的第一個禮拜、第一名還是圖書，所以這個部分我們認為圖書如何再去加強市場行銷還是很有希望，我們會跟所有出版業界、所有的作者、編者，共同來努力。」

李永得表示，金鼎獎因為有行政院長的加持，「我們在未來不只是我們自己出版界，同時也要把它更拓展成一個很重要的IP，我們的台灣文學館也訂定一個辦法，特別來鼓勵把我們所有文本，有沒有可能變成其他的不管是電影也好、戲劇也好，甚至漫畫等等多元創作。」

此外，關於電子出版，李永得表示，雖然現在整個實體出版遭遇困難，「但是在轉型過程中，政府也特別有一些計畫來支持電子書出版，總之推廣閱讀是文化部非常重要、非常核心的工作。文化部一定會跟所有出版人、所有的作者、所有的編者，還有包括行銷相關單位共同來努力，最後再次恭喜得獎人。」