四大公投年底登場，民眾黨先前宣傳「兩好兩壞」，如今定調「兩好」，在反萊豬與護藻礁公投要求支持者投下贊成票。身兼黨主席的台北市長柯文哲30日表示，公投應該是要有討論的過程，不是純粹投票，核四和藻礁兩個相互矛盾，兩個都過或都不過，不就很好笑，難道真的要用愛發電。

民眾黨今年3月原定公投「兩好兩壞」，離投票日不到2個月，突然改為「兩好」，在反萊豬及護藻礁公投要求支持者投下贊成，其他2項則開放支持者自行選擇，原因在於黨員民調最近出爐，黨內發現四大公投，黨員支持度上全部都是同意，且高於8成，認同上已經「藍化」。

柯文哲今早出席鬧熱關渡節表示，內部講過公投不是純粹投票，而是要討論，核四和藻礁兩個相互矛盾，兩個都過或都不過，不就很好笑，難道要用愛發電嗎？目前訴諸仇恨動員，只有YES或NO沒有討論過程，不是正常國家應該有的。

外界認為公投已變成藍綠對決，柯文哲指出，台灣在世界上的經濟體排名20至22名，不是一個很差的國家，還是可以繼續力爭上游，國民水準可以愈來愈高，公共、產業、能源政策是要討論，不是遊行可以解決。

柯文哲強調，公投要討論，不是2選1，他表明個人不贊成核四，但不蓋後面的配套措施要講清楚，結果發現大家都不講後面配套，每天在那動員，實在受不了。