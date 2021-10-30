明年農曆春節前返台需求大增，全台防疫旅館訂房率高，交通部長王國材昨透露，正與衛生福利部討論將檢疫放寬為「10+4」，以因應吃緊的防疫旅館需求。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前確實有在規劃，但還沒定案，若真採用10+4，採檢次數有可能再增加。

台北市長柯文哲預估，疫情可能在農曆新年前就結束，若完整接種，理論上就不用戴口罩。對此陳時中表示，相信隨著疫苗施打，過年期間的疫情會蠻穩定，不過特定地方還是要戴口罩。

農曆新年將至，交通部長王國材近期透過將討論是否調整檢疫規範，將14天檢疫的後4天改為在家檢疫。陳時中今表示，這是其中一個方案。對於近期檢出Delta+案例，他表示，近來檢出的病毒都是變種病毒，會加強監測。

莊人祥說，目前防疫旅館或集中檢疫所的檢疫，是入境採1次、期滿再採1次，未來會維持至少2次，中間如果變成10+4，採檢次數有可能再增加。

外界擔心，Delta變異株AY.4.2出現首例入侵台灣，會不會衝擊台灣邊境放寬時間點？醫療應變組副組長羅一鈞回應，AY.4.2傳播力比Delta多1成，許多人關注的是變異株對於疫苗保護力的影響，會不會接種2劑後產生突破性感染，這對很多目前國家採行的接種過疫苗的無須檢疫政策產生影響。

不過，我國目前實施的14天檢疫沒有要放寬，所以目前不會受到影響。羅一鈞說，如果新的變異株出現，會比照對Delta的模式，針對高風險國家入境者採取集中檢疫管理措施，提升對這些國家的警戒風險。

另昨日指揮中心預告賣場試吃即將開放，陳時中今也表示，應該很快就會來規劃，媒體追問是否可以全開，他表示「相信是可以的」，而夜市邊走邊吃則要再討論。至於下一波將鬆綁什麼規範？他則說，先把這一波放寬的事情的事情做好。