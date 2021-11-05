受惠於客戶強勁拉貨動能，10月份群光(2385)自結合併營收為94.73億元，寫下同期新高，年增9%。累計今年1-10月自結合併營收為872.52億元，年增11%，亦為同期歷史新高。群光前三季獲利不俗，EPS已達6.35，為歷史次高紀錄，而且已經維持8年起碼七成以上的現金股利配發率，預估明年應會繼續實施高股利政策，並可望優於今年嘉惠長期股東，因此依目前群光的股價計算，現金殖利率應有機會高於7%。

群光第四季目前看來營收有機會連2季創單季新高，至於全年EPS要看Q4匯率和出貨情況，法人看好全年EPS再創歷史新高。

群光自2019年起即積極建立全球製造鏈，於中國廠區外，另外布局泰國，平衡營運風險。近期中國雖因限電以及部分地區電價調漲，對供應鏈產生衝擊，不過群光用電成本佔整體成本甚微，再加上所在廠區產能不受限電影響，因此對營運無礙。在群光泰國新廠建置完畢，且已量產將近一年後，群光將加緊腳步擴張在泰國的營運，積極布建更完整的東南亞製造中心，為客戶提供彈性的製造服務，可隨時因應客戶需求調配全球製造產能，降低風險。

展望第四季，法人表示，NB需求仍然暢旺，尤其是高階商用NB機種，而且因應明年農曆春節，預期客戶將於年底前備貨，因此第四季需求可能會比預期來得好，此外，消費性影像產品正逢下半年出貨旺季，但因半導體IC缺貨，部分需求已預期將延至第四季出貨，因此群光本季營收規模可望與第三季維持在相似水準，並且較去年同期穩健成長。法人預估群光今年全年營收年增可望接近雙位數成長，不僅首次突破千億，也將寫下歷史新高紀錄。