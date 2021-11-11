晶片缺乏、原物料上漲、海運運費等因素影響，汽車零組件廠吉茂(1587)、麗清(3346)第3季獲利度小月，吉茂單季稅後淨利0.27億元，年減28％，每股盈餘0.39元；麗清單季稅後淨利0.1億元，年減83％，每股盈餘0.09元。

吉茂第3季營收6.15億元，季減2％，年增20％，主要持續受惠美國市場的競爭對手退出及客戶積極拉貨下，連續兩季營收達到6億元以上；但面臨全球鋁料價格持續上漲及兩岸航運成本仍處高點等不利因素影響下，毛利遭受侵蝕，第3季毛利率降到21.92％，是去年第2季以來最低，單季獲利也降至0.27億元。吉茂表示，已再次調漲客戶新訂單售價，調整效應預計將陸續反映，對毛利率有所拉升。

麗清第3季營收為13.16億元，年增4.99％，雖然主要客戶包含華域集團、大茂偉瑞柯等車燈模組需求仍在，惟在車用晶片長期短缺而供貨量大減，稼動率僅達6至7成，再加上認列觀音新廠未達產能相關費用，單季毛利率15.2％較上季15.46％及去年同期17.29％下降，單季每股盈餘0.09元。

進入第4季傳統汽車產業旺季，接單狀況持續滿載至明年，而晶片短缺問題有望在年底逐步改善，將有助於推進公司稼動率持續上升；目前觀音廠出貨車款已自3款增加到5款，並預計於明年5月開始第二期擴廠新增一套生產設備，隨著主要客戶車款持續更新，帶動大燈控制器滲透率提升。