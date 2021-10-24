3年1科東港迎王平安祭典，24日於鎮海沙灘進行請水儀式，轎班與信徒將沙灘擠得水洩不通。（林和生攝）

3年1科東港迎王平安祭典，24日於鎮海沙灘進行請水儀式，各角頭來回岸邊請王。（林和生攝）

隨著新冠肺炎疫情趨緩，全台首場大型宗教活動、東港迎王平安祭典，24日進行請水儀式，數以千計信徒擠滿東港鎮海沙灘，下午4時17分，由東隆宮祭典人員宣布「大千歲到位啦！姓封」，此時鞭炮大作、鑼鼓喧天，宣告一連8天的祭典活動正式展開。

東港東隆宮三年一科迎王祭典，此次受到疫情影響，信徒一度擔心可能停辦，所幸隨著疫情趨緩，廟方配合中央規定，決定規模縮小，除限東港鎮轄區內隊伍參加外，在科儀進行中也禁止行進間飲食，參與者則要全程戴口罩、保持社交距離。

首先登場的請水儀式，吸引各角頭及宮廟近百頂神轎、陣頭參加，數千名信徒湧入東港鎮，將大街小巷擠得水洩不通。根據習俗，請水法會中，每科5位千歲爺及護駕中軍元帥，只有大千歲冠姓而不表明名稱，每科在千歲爺降駕明示前，絕不擅自公開其姓，以免洩漏天機。

地方人士表示，七角頭會從神轎轎籤中選出一支作為神筆，以感知大千歲尊姓後迅速稟告，請神期間，只見各角頭神轎「神筆」來回穿梭在海邊與迎王台間，不斷降筆狂書，眾人下跪持香，虔誠懇請大千歲降駕，直到4時17分才正式請到大千歲到位。

地方文史工作者談到，近年來封府大千歲降駕機率高，前幾次包括1991年辛未年、2003年癸未年，還有2015年。祭事組人員隨後在大千歲帥旗及帥燈上寫上「封」字，並升起帥旗出發遶行，沿途鞭炮聲不絕於耳，七角頭神轎晚上返回東隆宮「過神火」，並升起「五方聖火」。

接下來就是全鎮繞境活動，即刻起一直到31日凌晨，燒王船、送王儀式，屆時將會掀起另一波高潮。