成霖(9934)創辦人暨榮譽董事長 歐陽明先生於10月23日晚間因病辭世，享年70歲。

歐陽明於1979年創辦成霖企業，致力於廚具及衛浴設備相關領域發展，奠定了成霖在全球廚衛產業領導地位。於2019年啟動完成二代接班，由長子歐陽玄接任董事長之職，歐陽明則退居幕後輔導，並熱心投入公益活動，透過創辦的公益傳播基金會倡導公益，公義之議題，扶助社會弱勢。

歐陽明曾獲2009年安永創業家大獎， 並曾任磐石會第五屆會長，大陸台企聯第二屆副會長，海貿會理事，台中扶輪社會員，公益傳播基金會董事長與作者。