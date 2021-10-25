新光鋼(2031)第三季營運持穩高檔，自結單季合併稅前獲利約7.86億元，雖低於第二季的新高11.14億元，但單季每股稅前仍賺約2.45元；自結前三季合併稅前獲利約26.37億元創新高，每股合併稅前獲利約8.21元。

新光鋼第三季合併營收約37.97億元，季減1.9%、年增34.57%，自結單季合併稅前獲利約7.86億元，雖季減約29.4%，仍在相對高檔；單季每股稅前仍賺約2.45元，相對以往淡季不淡。

新光鋼自結前三季合併稅前獲利約26.37億元，創新高，每股合併稅前獲利約8.21元。新光鋼1~9月營收109.01億元，創新高，年增52.28%。

展望第四季，隨著中鋼11月盤價續開平盤，並對12月後的亞洲鋼市看法轉趨樂觀，第四季鋼市可望逐步回溫，有利新光鋼營運同步增溫；今年第四季營運可望仍具水準，全年業績將創下新高，每股淨利估挑戰9元以上。

新光鋼受惠鋼市量價齊揚，第二季營運創新高，單季每股純益3.04元；上半年稅後純益達15.76億元，每股稅後純益5.04元。