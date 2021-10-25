火光從台石化廠區冒出，所幸未傳人員受傷受困。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市林園工業區內的台石化廠區，今晚間9時3分突然傳出火警，消防局出動20車37人前往搶救。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台石化廠區火勢撲滅，燃燒的製程產品為「對第三丁基苯酚」，並非毒化物，所幸現場未傳出人員受傷。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市林園區林園工業區內的台石化廠區，今（25日）晚間9時3分突然傳出火警，消防局出動20車37人前往搶救，火光和濃煙從廠區傳出，現場陣陣臭味，消防員在現場射水進行防護，所幸現場未傳出人員受傷，晚間9時42分控制火勢，51分火勢撲滅，詳細起火原因，由警消及環保局、勞工局派員調查中。

環保局人員初判發生火警的台石化廠區為合興化學工廠，在進行M05酚類化學製造程序，燃燒的製程產品為「對第三丁基苯酚」，並非毒化物。環保局表示，目前火已撲滅，待火調報告再依空污法規定辦理。