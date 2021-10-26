亞馬遜公司創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的航太公司藍源今天宣布，隨著太空旅行商業化競賽日益升溫，藍源有意在這個10年的後半期設立一座最多可容納10人的太空站。

藍源（Blue Origin）在聲明中形容，名為Orbital Reef的太空站是一座「多用途的太空商業園區」，將支持微重力研究與製造，並計劃為擴大經濟活動和開拓太空新市場提供所需的基礎設施。這項計畫的主要合作夥伴是民營企業「內華達山脈」（Sierra Nevada Corp）子公司Sierra Space，並獲得波音公司（Boeing）、Redwire Space和亞利桑那州立大學（ASU）等多方支持。

藍源高層主管薛伍德（Brent Sherwood）說：「60多年來，美國國家航空暨太空總署（NASA）和其他航太機構達成了軌道太空飛行、將人送上太空站駐點，為我們在這個10年內蓬勃發展的商業太空旅行鋪路。」

「我們將擴大範圍、降低成本，並為太空飛行常態化提供所需的所有服務與設施。」

根據藍源釋出的資料，Orbital Reef將沿著距離地球500公里的軌道飛行，略高於國際太空站（ISS），且人員每天可以看到32次的日出和日落。

Orbital Reef體積為830立方公尺，比國際太空站略小一些，最多可容納10人，有著巨大窗戶的外觀極具未來感。

貝佐斯等4人7月靠著藍源的新謝波德號（New Shephard）火箭發射系統，成功前進太空並返回地球，為私人太空旅行再創里程碑。高齡90歲的「星艦迷航記」（Star Trek）「寇克艦長」男星威廉沙特納（William Shatner）本月稍早則成為搭乘藍源火箭上太空的最年長人士。

國際太空站2011年完成建造，長期以來一直是美俄在太空領域合作的象徵，隨著國際太空站預計將於2028年退役，NASA正在權衡其未來該何去何從，藍源公司的Orbital Reef是計劃在未來幾年部署的幾個太空站之一。

德州太空科技開發商Nanoracks上週攜手旅行者太空公司（Voyager Space）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin），計劃打造名為「星際實驗室」（Starlab）的太空站，預計2027年投入使用。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101026