電池模組廠順達（3211）公布財報，累計前三季每股稅後純益4.68元，其中第三季每股盈餘1.61元，為連續第三季成長，但前三季獲利6.9億元，較去年同期衰退15.02％，遜於去年同期5.51元的成績單。

寶雅 前三季EPS 12.76元
鋼聯 前三季EPS 2.77元
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