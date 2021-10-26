順達前三季EPS 4.68元 18:232021/10/26 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠順達（3211）公布財報，累計前三季每股稅後純益4.68元，其中第三季每股盈餘1.61元，為連續第三季成長，但前三季獲利6.9億元，較去年同期衰退15.02％，遜於去年同期5.51元的成績單。 寶雅 前三季EPS 12.76元 鋼聯 前三季EPS 2.77元 #順達 #EPS #電池模組廠 #公布財報 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》長科＊Q3獲利登峰 前3季每股盈餘約3.16元 17:562021/10/26 財經 IKKA-KY前三季自結每股稅前淨利7.2元 15:502021/10/26 財經 《半導體》聯發科Q3每股賺17.92元 前3季已笑納逾5股本 15:402021/10/26 財經 滙控Q3賺54億美元 年增76％ 04:102021/10/26 全球財經 《半導體》力成Q3獲利再創高 前3季每股賺8.29元 15:062021/10/26 財經 《半導體》德微前3季每股盈餘5.12元 Q4營利拚創雙高 16:142021/10/26 財經 大立光 上半年配息31元 04:102021/10/26 財經要聞 永光 前三季稅前盈餘翻倍 04:102021/10/26 證券．權證 《光電股》揚明光前3季轉虧為盈 每股賺0.13元 08:182021/10/26 財經 《半導體》旺宏Q4營收拚穩高檔 毛利率續看升 17:562021/10/26 財經 聯發科Q3獲利再創新高 前三季獲利賺進五股本 15:292021/10/26 財經 財經熱門新聞 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 國產疫苗恐怕打不完 高端提2方案解決 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 航運大咖暴虧8500萬後 再有主力慘賠殺出 他卻發現一件怪事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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