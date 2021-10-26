歐洲商會26日舉行全球離岸風電產業高峰會，行政院副院長沈榮津表示，區塊開發選商即將在明年進行，可望推動更多的風場開發。預計累計至2035年，從示範風場到區塊開發所有離岸風電的建設，三階段總計年發電量達773億度，累積帶動新台幣3.2兆元投資，並未本土7.4萬人次工作機會。

行政院副院長沈榮津26日拍攝影片參與歐洲商會的舉行全球離岸風電產業高峰會時指出，這兩年受疫情影響，台灣離岸風電產業才剛起步，相關建設仰賴外國人才，但因疫情讓入出境困難，政府已經全力協助讓衝擊降至最低。

值得注意的是，由於風機持續大型化，歐商呼籲台灣要加緊改良基礎建設，以利承受後續重型機件上下船。歐洲在台商務協會副理長尹容說，由於全球風機持續大型化，相關基礎設備也需調整，尤其是台中港，希望台灣政府能加快港口的設備強化，才有利於台灣在未來爭取亞洲離岸風電領先地位。

全球風能理事會執行長班柏克威爾指出，這段時間隨離岸風電發展，過去5年台灣是離岸風電的先驅，未來要讓離岸風電成功仍有許多問題需要克服，包含風場開發的合理化成本，其中區塊開發國產化政策與費率更需要調整，需要有更彈性的政策。