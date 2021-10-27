對於蔡英文在國慶談話宣布台灣要與國際同步追求2050淨零碳排的目標，國民黨立委賴士葆質疑，「開支票承諾喊口號很容易，但是之後要如何落實這樣嚴肅的課題在立法、科技、產業經濟等層面才是重點」。淨零碳排不只關乎大企業、中小企業，甚至全民都會受到影響，因為企業購買昂貴的碳權，就會反映在消費者的購買成本上。

賴士葆在臉書指出，相關法案還未送到立法院，蔡英文一聲令下，環保署開始動起來，要公會聯絡廠商開始研討減碳計畫，推動綠電轉型，從大企業逐步推動中小企業加入減碳轉型行列。大部分的企業都憂心忡忡，很多還不清楚什麼是碳權、碳中和，根本不知如何因應。很多耗電的企業開始盤點轉型綠電的成本，才知購買綠電、買碳權會增加好幾倍的成本，要追求環境永續之前很多企業可能都無法存續了。

因應溫室效應，氣溫上升，減碳是世界趨勢。2023年歐盟開始收碳關稅，產品製作過程排碳愈多就要被課更多的關稅。上游的中心廠商要求供應商提供碳排數據，這是一個無法逃避的問題，全世界有近130國家都宣示要加入2050淨零碳排目標。

賴士葆直言，這幾年蔡英文推動2025非核家園的政策，沒有預備好明確穩定的替代能源就粗糙的將核電除役，穩定供電始終是台灣能灣的隱憂，不只國內企業普遍憂心，美國商會白皮書連續幾年都關切能源問題的嚴重，質疑2025能源配比的目標不易達成。

賴士葆強調，在綠能進展速度緩慢，再生能源進度落後10倍，現在要談2050年全面淨零碳排的美好境界，王美花坦言2050很難達成淨零碳排的目標。淨零碳排不是追求時尚與國際同步，蔡英文承諾這個艱鉅的目標，我們預備好了嗎？即便通過立法，企業預備好承受買不到綠電或是高額的碳權的營運成本嗎？年底四大公投之一的珍愛藻礁公投若是通過，天然氣供應的替代方案是什麼