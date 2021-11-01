台灣目前究竟是否有通膨問題？央行總裁楊金龍今天在立法院表示，國內目前沒有通膨的問題，當前物價上漲是能源的問題，屬於暫時性的現象。

中央銀行總裁楊金龍赴立法院財政委員會進行「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專題報告。立委賴士葆質詢時表示：央行副總裁陳南光日前打臉總裁，強調「央行不應輕易就將目前物價上漲，解釋成短暫性現象」。總裁是否要回應一下。楊金龍面帶微笑回覆賴士葆，「我會告訴他！」

楊金龍表示，全球央行並不全都是鷹派，自己也不是鴿派。國內目前沒有通膨的問題，國際機構預測明年國際油價應可回到75美元，目前在85美元左右。

楊金龍也回應立委質詢，目前物價上漲是能源的問題，但若從95無鉛汽油的價格來看，2019年95無鉛汽油30.23元，去年降到18.53元，而今年上揚到30.13元，約和前年相當。

賴士葆質詢時表示，此波暫時性的物價上漲屬於輸入性通膨，新台幣升值有利緩和物價走揚。對於賴士葆的觀點，楊金龍表示認同。