日本NEC集團（NEC Corporation）於2021年10月8日宣布已與Facebook簽訂合約，興建一條橫跨大西洋以連接美國與歐洲的超高效能海底光纖電纜。

目前海底電纜最多只提供16對光纖，而NEC新開發的24對光纖電纜與中繼器能提供每秒0.5PB的最大傳輸容量，是長距離中繼光纖海底電纜系統中最高的。

從2021至2035年的這15年間，跨越大西洋的國際資料流量預估將增長20倍，成為資料流量需求成長速度最快的地區，因此降低海底電纜網路每位元的單位傳輸成本刻不容緩。

NEC是海底電纜系統的領導企業，在此領域已有50多年的歷史，並鋪設了超過30萬公里的海底電纜，足以繞地球8圈。NEC是可靠的合作夥伴，在海底電纜領域中以系統整合商的身分，為海底電纜的運作提供全方位解決方案，包括海底光纖電纜與中繼器的製造與安裝、提供海洋調查與路線設計、訓練與交貨測試。NEC子公司OCC Corporation所製造的海底光纖電纜，能承受深海8000公尺的水壓。