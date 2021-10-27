第四季在通膨升溫、美國升息步調可能加快等變數搗亂下，金融市場震盪開始加劇，面對目前股、債市波動擴大，法人看好平衡型基金兼具風險分散效果，及波動度較低的優勢，適合納入核心資產配置組合中，來降低市場變數帶來的干擾。

根據基金資訊觀測站資料顯示，9月境外平衡型基金中，仍有多檔持續獲得國人青睞，其中M&G、安聯，和貝萊德各有兩檔基金上榜。金額部分，有四檔基金單月淨流入金額超過10億元，分別為安聯收益成長基金、安聯東方入息基金、摩根投資基金 - JPM多重收益，及M&G入息基金。若從績效走勢來看，根據Lipper統計，安聯收益成長基金和M&G入息基金在短天期跟長天期表現上相對穩健，不僅近三個月維持正報酬，近一年績效亦達17％以上。

M&G入息基金研究團隊指出，第三季市場波動加劇，主要來自於美國聯準會在9月的會議紀錄上，聯準會委員對利率升息態度比年初更積極，尤其是大幅上調2023年美國利率的預估，造成市場開始針對利率水準的研判改變，進一步造成股市重新定價。

展望第四季，M&G入息基金研究團隊表示，就歷史經驗來看，當美國長天期利率高於短天期利率時，由於利差擴大有助金融產業獲利，金融股族群走勢將優於科技成長股的表現，因此在未來大環境利率看升的情況下，持續看好金融股前景。債券部份建議布局美國長天期公債，除擁有較高的殖利率，在變數發生時也能起到降低波動度的功效。

M&G入息基金操作上採取逢低買進、彈性調整，及全球平衡三大策略來佈局，透過深入研究趁市場出現超跌時逢低買進，並靈活彈性調整資產，股票、債券，及另類資產比例彈性空間大。在投資區域跟產業上，不集中於單一國家或商品，達到符合全球平衡型基金的設定。