據統計，10月份台股ETF總投資人數達216萬人創新高，較上月增加17.8萬人，儘管大盤總成交金額未再放大，但台股ETF盤中零股投資熱度顯著提升，10月中旬大盤二次測底萬六以來，盤中零股交易除了過往熱門的權值型、高股息ETF外，ESG ETF也受青睞。

觀察10月台股ETF散戶投資熱度排名前10大，依次為:元大高股息(0056)、永豐台灣ESG(00888)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣50(0050)、中信綠能及電動車(00896)、國泰台灣5G+(00881)、富邦台50(006208)、中信關鍵半導體(00891)、富邦臺灣優質高息(00730)、富邦臺灣中小(00733)等。

永豐投信指出，10月份台股在萬六至萬七間呈現區間來回測試，萬六底部在10月中旬測底成型，觀察近期投資心態仍偏謹慎，這一年多來的高檔震盪，使得個股操作的難度加大，不過，台股ETF已成為散戶投資者在上攻趨勢中，參與台股行情的重要工具，10月中旬以來，除了權值型ETF與高股息ETF外，ESG ETF也成為投資人存股參與台股行情、與支持優質經營企業的標配選擇。

永豐台灣ESGETF至10月底投資人數突破8萬人，來到8萬1870人，基金規模達新台幣68.2億元，從3月份ETF掛牌以來，投資人數9倍成長、基金規模4倍成長，永豐投信說明，永豐台灣ESG ETF成份股涵蓋ESG、優質股息，加上季配息選擇，已成為新一代年輕投資人挑選ETF投資標的選篩選要件考量。