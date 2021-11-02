十月中旬起，亞洲高收益債下跌趨勢緩解，部分投資人已抓緊中國政府近期談話，開始逢低進場把握投資機會。以目前低利率環境來說，亞洲美元債券潛在報酬相當吸睛。

富達亞洲總報酬基金經理人陳姿瑾表示，中國大陸近期政策預期將有利亞洲高收益美元債投資前景。其中，中國人民銀行及銀保監會聯合於九月底召開房地產金融工作座談會，提出「穩地價、穩房價、穩預期」的地產政策三大目標。由於人民銀行幾乎從未在正式會議中提及房地產政策，因而此次會議備受市場關注。此外，中國人行於十月中對外表示，恆大困境及其對於中國經濟和金融體系造成的風險可控，且中國央行亦將保持房地產信貸平穩有序，甚至允許銀行加快房屋貸款發放。

觀察近期市場表現，在地產調控政策鬆動跡象初現之下，目前反彈幅度仍小。主要由於個別公司的債信傳聞仍未完全停止，且投資人對中國政府政策信心尚不充分。然而，從基本面來看，占亞洲高收益美元債大宗的中國地產債發行企業，其整體財務狀況仍持續朝著調降槓桿的改善方向前進。另一方面，人行的談話亦顯示其將持續提供企業信貸與流動性，以阻絕系統性風險的明確意向。中國目前政策以維穩為主，預期將不會採取積極且快速的房地產寬鬆政策，而是零星且溫和的方式，以避免造成另一波房地產泡沫化。

除了政策面的支持，陳姿瑾分析，以美銀美林證券債券指數來看，亞洲高收益債收益率約14.8%，相較於美國高收益債的4.8%與歐洲高收益債的3.2%，亞洲高收益債報酬相對更具吸引力。此外，這樣的收益率水準，代表其中許多優質的債券出現價格錯殺的狀況，而未來投資氣氛與政策更為明朗化時，在債息與資本利得上可望擁有相當的表現空間，潛在報酬可期。