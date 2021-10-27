政治線民臥底事件不斷延燒，前副總統呂秀蓮今天呼籲新潮流系趁此機會從派系內先進行處理、監察院長陳菊「責無旁貸」要站出來調查事情的真相，蔡英文總統保持超然不要介入，但應全面改組促轉會，超越黨派，提名真正專業和超然的人來進行轉型正義。

呂秀蓮今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，對於黃國書線民事件，這是當年獨裁者為了鞏固自己政權的必要之惡，台灣現在喊轉型正義，希望用歷史宏觀來看，為什麼還沒有做好？中間問題出在哪裡？以此心態共同來面對過去的歷史共業。

在國民黨方面，她說，沒有人會指責你，除非你要對號入座，所以不要以要保護過去國民黨的立場就先講話，這是犯了歷史的無知。這一代的國民黨應該要有勇氣，你們的前輩做錯的事情也要承認，要避免重蹈覆徹，了解過去，才能監督執政黨。

在民進黨方面，她認為，除了陳菊以外，目前當權者沒有受過迫害，都在享受民主的果實，這也是我們心甘情願的，但有些依附綠營的學者專家，太年輕不了解情況就不要胡亂講話。

她說，自己和民進黨創黨主席江鵬堅有特殊交情，遠在美麗島事件之前，她提倡新女性主義，1976年創辦保護你專線，江鵬堅就主動擔任法律顧問，她從事選舉還有很多運動江也都很熱心參與，「假設他是的話，最該背脊發涼的是我」，所以她在情感上不願意相信，但也尊重施明德說的，因為他講話必有所本，希望手邊有資料的人都能攤開來。

呂秀蓮也透露，前幾天知道檔案局有資料，她也趕快申請去看，但因為準備時間很短，給的資料有限，想看的資料很多也已被銷毀，只有看到選舉之後的資料，但即使是民國81年的資料，諮詢人員名字被劃掉，但資料提到這人與自己「關係深厚、交往密切，可深入目標」，顯然都是周邊的人性，這是在摧殘人性，讓她真的心裡很難過。

對於施明德，她期待有什麼就說什麼，把證據拿出來給大家帶來討論，不要落入情緒的話語，至於有些人說事情已過去就不要再探討，這樣講的人要給予一定的懷疑，尤其年紀算起來若還有一定份量的話，這不是無知就是自私。

此外，她說，目前促轉會用的人員，在社會上好像沒什麼公信力，恐怕專業素養都不夠，「任命的人不用負一點責任嗎？」因為你輕忽了促轉會。呼籲促轉會應該要重新改組，人事要重新調整，要超越黨派。

呂秀蓮指出，當年南非做轉型正義，曼德拉總統請來諾貝爾和平獎屠圖大主教來主持，一定要找在國內最有公信力且位高權重的人，下面用的人也應該要有法律背景，還有各方面要很熟悉，不是自己相關認識的人湊在一起就佔住，這是非常遺憾的事。

她認為，這件事情蔡英文總統是局外人，也完全不知情，「希望你能夠超然不要介入」，既然成立國家人權委員會，職責就應該落在陳菊身上，「寶刀在你手裡，要能夠公正處理」，坐了這麼多年鐵牢，敏感度也最能夠來處理這些事。在新潮流方面，好事要做到底，派系裡面情況要先好好做個了解。