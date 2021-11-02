東北季風影響下，空污逐漸明顯，為了減少空污電廠因此減少發電量，讓2日供電再度亮起黃燈。台電資料指出，由於受空污影響，總計有3電廠因此降載，會加強機組調度來度過用電尖峰。

根據台電網站顯示，2日預估最高用電3220.0萬瓩，尖峰使用率91％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3500.5萬瓩，預估尖峰備轉容量280.5萬瓩，備轉容量率為8.71％，供電燈號亮出供電吃緊的黃燈。

依監測資料及氣象局2日氣象資料顯示：2日環境風場為東北風，中部以北位於迎風面擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好；南部地區位於下風處較易累積污染物，光化作用易致午後臭氧濃度升高。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署資料指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件(EOH等)、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據2日進行友善降載減排計畫，台中電廠歲(檢)修1100MW、非歲(檢)修550MW、合計1650MW。興達電廠歲(檢)修550MW、非歲(檢)修500MW、興達電廠合計1050MW。 麥寮電廠非歲(檢)修250MW。