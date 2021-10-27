全球晶片短缺問題露出曙光！最新研究顯示，10月晶片交貨時間創下近9個月來最小增幅，意味著過去1年來晶片供不應求的危機可望逐步紓解，雖然電源管理與光電晶片交貨更容易，但車用微控制器晶片仍要等待6周才拿得到貨。

美國財經媒體報導，據海納國際集團（Susquehanna Financial Group）研究，與9月分相較，10月晶片交貨時間增加1天至21.9周左右。 儘管仍是海納2017年開始追蹤這項數據以來的最長交貨周期，但對部分類型的晶片來說，等待時間已大幅縮短。

研究指出，10月分電源管理與光電晶片的交貨更容易，但微控制器晶片方面，尤其是車用微控制器晶片的交貨時間則延長多達6周。

海納分析師Chris Rolland表示，隨著供貨吃緊情況改善，博通（Broadcom）交貨期已遠低於高點；但德州儀器、英飛凌和美光仍告知客戶必須等待更長的時間。

Rolland認為，雖然一些產品供貨獲得紓解，但分銷商的調查仍顯示，電源管理晶片和其他產品的供應壓力將持續到2022年；其中包括所謂的分離式晶片、Wi-Fi模組、微控制器和汽車網路產品等。

Rolland說，「我們的數據並未證實半導體周期已觸頂，因為這些數據以往也有一些誤報，但我們認為，交貨期放緩是明顯的。」