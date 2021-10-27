高通技術公司推出四款全新行動平台Snapdragon778G Plus 5G、6955G、480 Plus 5G和680 4G，提升我們高階、中階及入門級產品的效能和功能。這些5G和4G行動平台能提高效能及功能，為OEM廠商提供更多選擇，以滿足現有的需求。

高通技術公司產品管理資深總監Deepu John表示：「中階智慧型手機將成為加速5G裝置普及的主力，尤其是在新興地區。我們產品藍圖上的這四款新生力軍，除了為我們的OEM客戶創造絕佳的機會外，也提供了額外的選擇，以持續滿足基於我們5G和4G行動平台日益增長的需求。」

此次藍圖升級提供各階Snapdragon系列產品強大的吸引力與發展動能。透過將Snapdragon8系列的尖端功能引入7系列、6系列和4系列，促進對Snapdragon各系列的需求成長。由於高階需求的大幅上升，Snapdragon 7系列在去年一年就成長了44％。至於6系列，逐漸浮現的消費者趨勢也顯示中階智慧型手機將成為5G應用的主要驅動力，尤其是在新興地區。

此外，在不到一年內，已有超過85款搭載Snapdragon 480的裝置已經發表或正在開發中。