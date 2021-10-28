大陸國務院常務會議（國常會）27日決定，對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，預計緩稅2000億元（人民幣，下同）左右，進一步加大紓困力度。

會議決定，對今年第4季度製造業中小微企業實現的企業所得稅和國內增值稅、國內消費稅及隨其附徵的城市建設維護稅，以及個體工商戶、個人獨資和合夥企業繳納的個人所得稅（不含其代扣代繳的個人所得稅）實行階段性稅收緩繳。

其中，對年銷售收入2000萬元以下的製造業小微企業（含個體工商戶），其實現的稅款全部緩稅；對年銷售收入2000萬元至4億元的製造業中型企業，實現的稅款按50％緩稅，特殊困難企業可依法特別申請全部緩稅。

緩稅自今年11月1日起實施，至明年1月申報期結束，預計可為製造業中小微企業緩稅2000億元左右。

另外，為紓解煤電、供熱企業經營困難，對其今年第4季度實現的稅款實施緩繳，預計緩稅總額170億元左右。上述緩稅措施延期繳納時間最長為3個月。