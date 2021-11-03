受缺料拖累出貨動能，緯穎（6669）第三季營運較上一季及去年同期回檔，季營收及獲利雙雙季減逾一成，稅後每股盈餘（EPS）11.59元，仍有一季賺至少一股本的表現，法人則預期，緯穎在雲端資料中心市場需求持續看增下，第四季營運將彈升至全年高峰。

緯穎第三季合併營收452.64億元，季減11.6％、年減4.1％，毛利率及營益率8.11％、5.96％雖維穩與上季相當，但皆較去年同期微幅下滑，單季稅後淨利20.27億元、年減9.75％，EPS下滑至11.59元，仍有歷年同期次高水準。

累計其今年前三季合併營收1357.47億元，站穩歷年同期新高，毛利率及營益率皆有優於去年同期表現，分別達8.15％、5.87％，累計稅後淨利60.34億元、EPS 34.51元，亦為歷年同期新高。

緯穎表示，今年以來雖受到台幣升值，供應鏈持續緊繃與海運價格上漲的挑戰，但其各項營運成果仍維持成長。展望第四季，緯穎持續看好雲端資料中心需求季增，但亦由於特定原物料短缺問題並未解決，致其缺料風險依舊嚴峻，緯穎也將繼續透過與上下游客戶供應商協同合作，致力於營運穩定及彈性。