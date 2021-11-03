大陸國家發展改革委微信公眾號3日消息，大陸國家發展改革委、國家能源局發布《關於開展全國煤電機組改造升級的通知》：為認真貫徹落實《中共中央國務院關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》精神，推動能源行業結構優化升級，進一步提升煤電機組清潔高效靈活性水準，促進電力行業清潔低碳轉型，助力大陸全國碳達峰、碳中和目標如期實現，全面制定了《全國煤電機組改造升級實施方案》(《實施方案》），要求遵照執行。

落實事項通知如下：

一、高度重視。大陸力爭實現2030年前碳達峰和努力爭取2060年前碳中和的目標，對優化能源結構和煤炭清潔高效利用提出了更高要求。煤電機組改造升級是提高電煤利用效率、減少電煤消耗、促進清潔能源消納的重要手段，對推動碳達峰碳中和目標如期實現具有重要意義。各地、各企業要高度重視，將煤電機組改造升級作為一項重要工作抓好抓實抓細，切實提高煤電機組運行水準。

二、紮實推進。各地政府主管部門要會同有關方面，完整、準確、全面貫徹新發展理念，按照《實施方案》要求，科學確定本地煤電機組改造升級目標和實施路徑，研究制定本省（區、市）煤電機組改造升級實施方案，於11月底前報送發改委、能源局，經組織協力廠商綜合評估論證後，於年底前形成操作性實施方案。

三、加強統籌。各地在推進煤電機組改造升級工作過程中，需統籌考慮煤電節能降耗改造、供熱改造和靈活性改造製造，實現「三改」聯動。同時，要合理安排機組改造時序，保證本地電力安全可靠供應。

四、完善政策。各地要結合本地實際，在財政、金融、價格等方面健全完善相關政策，對煤電機組改造升級工作予以支持，提高企業改造積極性，保證改造工作平穩推進。

五、明確分工。各地要明確牽頭部門，與相關部門明確責任分工形成合力，共同推進煤電機組改造升級工作。中央發電企業要與各地政府主管部門做好充分溝通，保證集團煤電機組改造升級工作與地方有效銜接。電網企業要合理安排煤電機組檢修方案，保證各地煤電機組改造過程中電網安全平穩運行。