大陸國家統計局將於10日上午9點半公布10月份的通膨數據。外媒根據多位經濟學家預測，料10月在大宗商品價格持續上漲、能源供應緊張以及疫情等多重因素的影響下，大陸10月生產者物價指數（PPI）可能創下26年來最大漲幅。

綜合外媒報導，根據受訪經濟學家給出的預估中值顯示，大陸10月PPI預計年增率將達12.3％，創下1995年末公布統計數據以來的最大年增率。在全球大宗商品漲價、大陸多地限電導致產量受抑制的驅動下，過去幾個月PPI一直在快速上漲。

報導稱，雖然PPI上漲對全球通膨的影響較小，但可能會使大陸企業的處境惡化，尤其是那些已經面臨成本上升、中國國內需求疲軟等不利因素的中小企業。

大陸國務院總理李克強最近表示，當前經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費政策。

由於豬肉價格下跌而維持在相對低位的消費者物價指數（CPI）10月可能升至1.4％。最近蔬菜價格飆昇可能抵消了豬肉價格下跌帶來的通縮效應，推高10月的食品和總體CPI漲幅。