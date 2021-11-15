電動車(EV)幾乎已成為韓國民眾購車首選，15日，根據韓國汽車技術研究所(KATECH)統計，當地EV在2021年前3季的銷售量成長迅速，除年增1倍外，在全球排名也擠上第7。

KATECH指出，2021年1月至9月期間，韓國共賣出7.1萬輛EV，年增率高達96%左右。

2021年前9個月，全球EV銷售量達301萬輛，首次突破300萬輛大關。其中，以中國大陸最多，高達176萬輛，再來是美國約27.2萬輛，德國約24.3萬輛，英國約13.1萬輛，法國約11.4萬輛，以及挪威的8.4萬輛。

不過，韓國電動車占整體新車銷售量還有進步空間，目前是5.5%而已，低於中國大陸的9.4%，卻高於美國的2.3%。

韓國最大車廠現代汽車，在這9個月共賣出近16萬輛EV，年增率為67%，全球車商排第5。

美國特斯拉以約62.5萬輛成為全球最大EV銷售王，其次是中國大陸上汽約41.3萬輛、大眾汽車約28.7萬輛，還有比亞迪近19萬輛。