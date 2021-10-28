近來高雄市「城中城」大火慘劇，加上大台北出現罕見震度4級地震，部份老舊民房受損，老屋居住安全與重建議題成為輿論焦點。據內政部不動產資訊平台房屋稅籍統計，2021年Q2台北市屋齡逾30年以上的老屋共642941宅；依前五年老屋平均重建速度計算，則全數老房子重建完成約需187.3年。住展雜誌研發長何世昌表示，北市近幾年來重建效率飛速前進，從「區間車」變成「自強號」；雖然目前仍需近2百年，但與最早時統計需近千餘年相比，老屋悉數重建所需時間已大幅度減少。

大台北老屋重建速度加快的主因，最關鍵的是危老重建條例實施，老屋重建能量大幅度擴張。其次，因近年房市景氣復甦，建商願意給予較優渥的分回條件，提升了屋主參與重建意願。由於政府積極推動重建措施，再加上建商和屋主參與重建意願明顯提升，老房子變新房子的成功案例與日俱增。

雖然新北市近年老屋重建速度已加快，但仍比北市略慢。住展雜誌統計推估資料顯示，新北市2017年至2021年、約五年間成功重建的老屋戶數約9925宅，平均每年約1985宅。據內政部不動產資訊平台房屋稅籍統計，2021年Q2新北市屋齡逾30年以上的老屋共777360宅，老房子悉數重建完成約需391.6年。

觀察台北市12個行政區，屋齡30年以上的老屋宅數前三多的依序為大安、士林、中山區，其中大安區老屋高達81536宅。老屋數量最少的是南港，僅23914宅，但原因是南港住宅存量為北市最低，全區不到4萬宅。近五年每年平均重建效率偏低的區域，如信義、士林、松山、大安等區，大部份為蛋黃區。

何世昌分析，北市菁華區老屋重建效率慢的原因，應該和「屋主分回期望值較高」有關。以信義、大安區來說，雖然房價水準高，建商多有意願想插旗重建，但卻是看得到、吃不到，主要是屋主普遍希望較高的分回條件，因此重建整合難度頗高，所以重建效率反而敬陪末座；信義區老屋重建完成需約426年，大安區則需339年。

反觀蛋白區如大同、南港，老屋重建一輪分別僅需76年、85年，另文山、萬華亦僅需149年、146年；重建效率大多比蛋黃區快，原因可能與與屋主分回期望值較低有關，重建整合難度較低。