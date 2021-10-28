美國華爾街日報有關國軍戰力弱，役男役期短，當兵都在掃地、割草的報導，國防部長邱國正說，他無法認同這個報導，國軍戰力評鑑不是看4個月的軍事訓練役，我們是募兵制，有志願役士兵，至少服役4年，這些士兵長期間訓練，對武器專精；邱國正說，他對國軍非常有信心，國人也不要因外媒一篇報導，就開始沮喪。邱國正是在答詢國民黨立委溫玉霞時，作上述說明。

邱國正說，台灣多元化社會，各種言論都有，外媒報導依據什麼，他不清楚，但若外媒來問他，他只講一句話：領導幹部是個關鍵。

有立委問國軍到底有無抗敵意志？邱國正說，「我部長有，誰能沒有，同樣的，每個部隊長有，兵敢沒有？」他可以保證，「國防部長抗敵意志堅強到底，其他人說有沒有，那是你家的事，我尊重，但別在他面前討論」。

有關東沙島防務及美方智庫擔心中共會拿東沙島，邱國正說，曾對駐在官兵指示：一定要與島共存亡，因我死則國生，你要活的話，國家就很麻煩，就完蛋了，國軍要有信心堅守到底，並且強化有形戰力，包含偵蒐、指通、打擊力與後支力。他說，東沙是個小島，只要熟稔防務，知道位置，持續強化有形戰力。