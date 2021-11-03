美國政府制裁大陸資通訊大廠華為後，引爆大陸業者的危機意識，多家互聯網公司積極進軍晶片領域。騰訊3日首度披露三款自研晶片，包括AI推力晶片「紫霄」、視訊轉碼晶片「滄海」，以及智慧網卡晶片「玄靈」。

綜合陸媒3日報導，騰訊雲與智能產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬表示，公司在數年前組建了晶片團隊，目前部分晶片，例如AI推力晶片「紫霄」，已經進入試生產環節。

此外，騰訊雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，騰訊在晶片的投入是需求推動的，各種服務以及包括AI晶片，無論是to B（對企業）還是to C（對消費者），都會涉及人工智慧演算法的使用，AI服務器的規模很大，需要通過自研晶片來降低能耗，藉此優化成本。

另外，騰訊雲首次正式對外公布分散式雲戰略，同時發布雲原生操作系統「遨馳Orca」。邱躍鵬表示，「遨馳Orca」單集群支持10萬級伺服器、百萬級容器規模，管理的CPU核數超過1億，讓計算正式進入億級時代。