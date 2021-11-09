以性感聞名的女星唐玲，2年前被診斷罹患胃癌，唐玲為了專心治療，一度消失在螢光幕，所幸唐玲經過手術和化療後，身體狀況已恢復許多，康復的唐玲也積極重返演藝圈，不過她近日卻收到私訊，有網友要買她穿過的「原味絲襪」，讓唐玲感到十分錯愕，網友也氣炸直呼是騷擾。

46歲唐玲在2019年被診斷出罹患胃癌，面對身體亮紅燈，讓她當下一度無法接受，所幸唐玲在醫生和醫療團隊的支持和鼓勵下，讓唐玲有勇氣接受治療，唐玲也因此消失在螢光幕前一年多，而唐玲經過手術和化療後，她的身體狀況已康復許多，她也積極回歸演藝圈，不論是戲劇、綜藝、主持都可以看到唐玲的身影。

唐玲成功戰勝胃癌，恢復健康的她，也積極回歸演藝圈。（圖／本報系資料照片）

不過唐玲近日卻收到，網友私訊要買她穿過的絲襪，對方還強調「膚色的」、「你穿的」，讓唐玲當下就不禁反問：「你要買我穿的絲襪幹嘛？」唐玲事後則發文說：「現在真是無奇不有 是不是要見怪不怪 居然有人要買我穿過的絲襪」，不過唐玲強調：「有些東西是無法交易的 有錢買不到」，希望能打消該網友的念頭。

唐玲公開網友對話。（圖／取材自唐玲Linh Linh臉書）

唐玲PO文後，不少網友都替她感到不滿，直呼是騷擾「這就是所謂的狂粉」、「應該是有戀物控感覺喜歡姐姐到這程度上，也是有點怪怪的」、「告訴對方絲襪品牌，讓對方自己去買吧」，而唐玲事後則說：「他說沒有惡意冒犯請見諒」。