星座專家唐綺陽分析11/15～11/21星座運勢，本周太陽、水星和火星都還在天蠍座，財經、政治、經濟等方面受到衝擊，每個人都應該做好妥善準備，努力化危機為轉機。另外太陽和水星也逐漸趨近，大家都可能在危機中找出可能性，並要學習接受他人給予的評價與建議。而木星則準備開始加速，不過目前仍在水瓶座，帶動網路、社群蓬勃發展，每個人都應該多與外界做連結，避免視野窄化。

重要星象：日水火在天蠍，日水趨近，木星加速

【工作注意：天蠍、射手、魔羯、水瓶】

天蠍：一戰成名，新的機會陸續展開

射手：得獎運佳，有競爭機會不妨試試

魔羯：腳踏實地調整細節，能加分不少

水瓶：積極展現企圖心，把握機會表現

【桃花注意：牡羊、金牛、處女、雙魚】

牡羊：感情上偏愛老派路線

金牛：散發悠然自得的氣質，有迷人魅力

處女：桃花機會多，卻不見得喜歡

雙魚：只要自己願意，機會就在身邊

【財運注意：雙子、巨蟹】

雙子：想突破現狀，要改變理財方式

巨蟹：虛心求教，能獲得貴人指點

【健康注意：獅子、天秤】

獅子：當心累積過勞，一口氣爆發

天秤：注意體力透支，容易引起工傷