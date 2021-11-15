梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）旗艦店內最讓人流連駐足的空間角落，莫過於「Tea Salon」VIP茶室。在滿室的茶香中，梵克雅寶董事總經理劉大玲分享總部決定以「品茗」作為VIP室主題的始末，源自多年前亞洲總裁Nicolas Luchsinger訪台時，曾體驗台灣在地的品茗文化，留下深刻美好的印象。

「台灣團隊向總部提議要以品茗文化作為店裝主題特色，Nicolas Luchsinger一聽立刻核可，並且大力促成！」劉大玲笑說，目前梵克雅寶全新概念店在全球只有七家，台北微風信義旗艦店即是其一，每家店皆融入不同的在地文化特色，例如澳洲雪梨和比佛利山莊的全新概念店，就以香檳吧為VIP室的主題，而台北旗艦店則融入台灣上流社會時興的品茗藝術，不僅更添文化品味，且更加貼近台灣在地的風土民情。

梵克雅寶微風信義旗艦店的「Tea Salon」VIP室，如茶房格櫃牆上陳列各色茶具和盆栽，充滿東方禪風。（Van Cleef & Arpels提供）

劉大玲指出，梵克雅寶與向來藝術文化有著深厚的聯結，不僅珠寶作品結合音樂、舞蹈、繪畫等藝術，充滿了詩意與品味，落腳台北微風信義店的全新概念店，自然也要融入台灣獨特的在地文化，「台灣茶聞名世界，獨特的品茗文化，最能代表台灣！」

儘管全球疫情延燒重創零售市場，但梵克雅寶仍不畏疫情在台設立旗艦店，主因在於梵克雅寶在台銷售業績年年成長，就算在疫情期間也毫不受影響，多件破千萬元的高級珠寶作品都在台灣售出，讓總部見識到台灣VIP 的消費實力，這也讓總部決定在台設立全新概念店，打造舒適又充滿台灣特色的購物空間，嬌寵並回餽台灣VIP。